"Болельщики сыграют очень важную роль. Мы знаем, что очень неудачно стартовали в Лиге чемпионов, но это хороший шанс вернуть должок своим поклонникам, которые этого заслуживают. Ну и, конечно, нам нужны очки.
Нужно сильно сыграть в моменты, когда мяч будет у соперника. Владея мячом, необходимо создавать опасные моменты. Мы должны помнить, что эта игра очень, очень и очень важна для нас. Нам нужна только победа, ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе. Такова реальность", — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.
Матч "Реал" — "Брюгге" состоится 1 октября в Мадриде, начало — в 19:55 мск.
Зинедин Зидан: "Реалу" нужна только победа в матче с "Брюгге", ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с "Брюгге" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
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