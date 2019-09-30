Зинедин Зидан: "Реалу" нужна только победа в матче с "Брюгге", ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с "Брюгге" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.