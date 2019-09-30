"Все ребята находятся в оптимальных кондициях, больных и травмированных нет. Тактика и стратегия имеют важное значение, но характер важен еще больше. Мы проанализировали игру "Манчестер Сити" и попробуем преподнести сюрприз.
Попробуем показать хороший футбол и одержать победу. Важно получить удовольствие от игры. Но мы хотим набрать три очка. Нам удалось проявить себя в матче с "Аталантой", теперь будем пытаться выиграть каждый поединок", — цитирует Бьелицу пресс-служба УЕФА.
Тренер загребского "Динамо": попробуем преподнести сюрприз в матче с "Манчестер Сити"
Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Встреча пройдет сегодня, 1 октября, в Манчестере. Начало матча — в 22:00 мск.
Фото: kazfootball.kz
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