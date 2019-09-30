Тренер загребского "Динамо": попробуем преподнести сюрприз в матче с "Манчестер Сити"

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Встреча пройдет сегодня, 1 октября, в Манчестере. Начало матча — в 22:00 мск.

Фото: kazfootball.kz