"Атлетико" одержал победу над "Локомотивом" в Юношеской Лиге УЕФА - 3:2.
Юношеская лига УЕФА
2 тур
Голы: Вильфред, 45+1, Рикельме, 68, Основ, 89, Клинов, 90, Рикельме, 90+2
Локомотив U19: Ботнарь, Сильянов, Петухов (Черняков, 77), Основ, Иванков, Чёрный, Барабошкин, Петров, Мухин, Иосифов (Карев, 22), Сулейманов (Клинов, 68)
Атлетико U19: Баеза, Ойеда, Гастаньяга, Ортега, Марото, Рикельме (Урбина, 90+3), Кастро, Вильфред, Сориано (Наварро, 71), Валера, Салидо (Урена, 64)
Предупреждения: Ортега, 21, Основ, 45+3, Салидо, 45+3, Валера, 63, Петров, 66, Клинов, 86
"Локомотив" проиграл "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА
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