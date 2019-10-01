» » Сергей Семак - о матче с "Бенфикой": мы долго ждали этот праздник

Сергей Семак - о матче с "Бенфикой": мы долго ждали этот праздник

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Не могу сказать, что "Бенфика" злоупотребляет контролем мяча. Команда быстро атакует. Хорошая команда. Есть много талантливых игроков. Будет сложно, но мы готовы. Мы долго ждали этот праздник. И наша задача — отдать все силы на поле.

Когда я играл против "Бенфики", состав команды был другим. Это команда с огромной историей. Она стремится всегда быть лучшей. Это видно по результатам. Так что нас ждет тяжелый, но интересный матч.

Завтра Малкома не стоит ждать на поле. Азмун пропустил определенное время. С каждой игрой он будет выглядеть лучше.

Схема с тремя защитниками? Возможно все. Мы выбираем тактическую схему исходя из состояния наших игроков. Посмотрим", - цитирует Семака Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Семак Зенит Бенфика
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Сергей Семак: Гримальдо был очень дорогим для нас 1
Тьяго Мотта может возглавить "Дженоа"
"Реал" назвал состав на матч с "Брюгге"
Бранислав Иванович: "Зенит" знает, что нужно сделать, чтобы обыграть "Бенфику" 1
Сергей Семак: мы хотели бы видеть Малкома и на тренировках, и в матчах 11
Валерий Рейнгольд: Тедеско - тренер-шатун. Не "Спартак", а шарашкина контора! 6
Каррера Глушакова, карьера Шалимова. Слив не засчитан? 1
Дмитрий Булыкин - о матче "Локомотив" - "Атлетико": шансы есть всегда, футболисты хотят победы в любой игре
Александр Егоров: департамент поддерживает все три спорных решения арбитра в матче "Спартак" - "Оренбург" 2
Магомед Адиев: у меня сейчас нет амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова
Сергей Семак - о матче с "Бенфикой": мы долго ждали этот праздник 7
Александр Мостовой: у "Локомотива" есть шанс против "Атлетико" 1
"Локомотив" проиграл "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА 2
Генрих Мхитарян из-за травмы выбыл на три недели
Андрей Гордеев возглавил "Урожай" 3
"Локомотив" сыграет в белой форме в матче против "Атлетико"
Суд взыскал 8 млн рублей по иску Смолова к автостраховщику 1
Ринат Билялетдинов: "Локомотив" набрал ход. Думаю, у них реальный шанс обыграть "Атлетико" 2
Александр Егоров: у Шимански должна была быть прямая красная в игре с "Ростовом" 1
Магомед Адиев: гендиректор "Ахмата" позвонил, когда я был в студии. Все произошло внезапно 1
Глава департамента судейства объяснил, почему Вилков сразу не увидел нарушение в эпизоде с голом Смолова в ворота "Зенита" 5
Александр Егоров — об эпизоде с Оздоевым: это пенальти 14
Гендиректор ЦСКА Бабаев — лучший менеджер России в категории "Сервис"
Владимир Федотов: "Оренбург" – фарм-клуб "Зенита"? Как это представляют себе? Мы приходим и говорим ребятам проигрывать? 6
Василий Кикнадзе: против "Атлетико", конечно, есть надежды на победу
Динияр Билялетдинов: "Локомотив" может рассчитывать на положительный результат в матче с "Атлетико" 1
Суд отказался досрочно выпускать друга Кокорина и Мамаева на свободу 2
Защитник "Арсенала" Тирни не сыграет за Шотландию против сборной России
Антон Соснин, не игравший с января, приступил к тренировкам в общей группе "Динамо"
Крыховяк - лучший игрок "Локо". Он знает, как остановить "Атлетико" 1
Все новости