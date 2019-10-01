Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики".
"Не могу сказать, что "Бенфика" злоупотребляет контролем мяча. Команда быстро атакует. Хорошая команда. Есть много талантливых игроков. Будет сложно, но мы готовы. Мы долго ждали этот праздник. И наша задача — отдать все силы на поле.
Когда я играл против "Бенфики", состав команды был другим. Это команда с огромной историей. Она стремится всегда быть лучшей. Это видно по результатам. Так что нас ждет тяжелый, но интересный матч.
Завтра Малкома не стоит ждать на поле. Азмун пропустил определенное время. С каждой игрой он будет выглядеть лучше.
Схема с тремя защитниками? Возможно все. Мы выбираем тактическую схему исходя из состояния наших игроков. Посмотрим", - цитирует Семака Sport24.
Сергей Семак - о матче с "Бенфикой": мы долго ждали этот праздник
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