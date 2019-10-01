Вратарь "Бенфики" Иван Злобин поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Мне всегда приятно возвращаться в Россию. Надеюсь, что мы сможем заработать три очка. Не сказал бы, что мне задавали много вопросов о "Зените". Наш тренерский штаб анализирует соперника, так что мы просто готовимся к игре.
Моя цель — упорно тренироваться и играть. Рад, что мне выпала возможность представлять "Бенфику" в Лиге чемпионов", - цитирует Злобина Sport24.
Иван Злобин: мне всегда приятно возвращаться в Россию
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»