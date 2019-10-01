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Главный тренер "Бенфики": "Зенит" очень интересная команда, которая играет по-разному

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился ожиданиями от выездного матча группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".

"Зенит" очень интересная команда, которая играет по-разному. У них прямая игра, пытаются доставлять мяч к чужим воротам. Мы должны быть к этому готовы. Мы смотрели последние матчи "Зенита" и примерно понимаем, что ждать. Мы при подготовке стараемся смотреть все игры — и чемпионата России, и в Лиге чемпионов. Команда играет 4-4-2, по другим схемам. Игра может быть у "Зенита" разной, но он остается той же командой. "Зенит" всегда старается доставлять мяч к нападающим. Не важно, по какой схеме играет команда, важно, кто будет на поле.

Мы хотим выступить в Лиге чемпионов как можно лучше. Мы должны подходить ответственно к играм. Футболисты должны осознавать ответственность. Хотим победить. Мы сделали шаг вперед в сравнении с первой игрой в Лиге чемпионов. Мы всегда стараемся играть на победу. Мы стараемся контролировать игру. Когда играем с сильными соперниками, важно не расслабляться. Но наша цель — владеть игрой и реализовывать моменты. Ответственность у нас на максимуме.

Стартовый состав будем выбирать исходя из готовности наших игроков. Но нас ждет очень сложная игра. Отсутствие Алмейды — серьезная потеря. Будем рассчитывать на тех футболистов, которые есть у нас в распоряжении", - цитирует Лаже Sport24.


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Теги: Бенфика Зенит
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