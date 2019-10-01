"Реал" дома не смог обыграть "Брюгге"

В матче 2-го этапа Лиги чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Брюгге" со счетом 2:2.



Лига чемпионов



2 тур



Голы: Бонавентуре, 9, 39, Рамос, 55, Каземиро, 85



Реал Мадрид: Куртуа (Ареола, 46), Начо (Марсело, 46), Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Модрич, Васкес (Винисиус, 67), Каземиро, Азар, Бензема.



Брюгге: Миньоле, Дели, Мехеле, Соболь, Мата, Ритс, Вормер, Диатта, Ванакен, Бонавентуре (Опенда, 71, Кулс, 87), Тау.



Предупреждения: Миньоле, 69, Опенда, 77, Вормер, 78, 84



Удаление: Вормер, 84