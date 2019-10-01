В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" обыграл "Аталанту" со счетом 2:1.
Лига чемпионов
2 тур
Гол: Сапата, 28 - Мораес, 42, Соломон, 90+5
Нереализованный пенальти: Иличич, 17
Аталанта: Голлини, Паломино, Толой, Мазиелло (Мурьель, 70), Хатебур (Гозенс, 58), Кастань, Пашалич, де Рон, Гомес, Иличич (Малиновский, 58), Сапата
Шахтер: Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик (Соломон, 70), Тайсон, Марлос (Коноплянка, 88), Мораес
Предупреждения: Кривцов, 15, Степаненко, 35, Иличич, 44, Мораес, 45, де Рон, 49, Болбат, 64, Толой, 80
"Шахтер" обыграл "Аталанту" благодаря голу на 95-й минуте
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