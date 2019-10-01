В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" с крупным счётом обыграла "Тоттенхэм" - 7:2.
Лига чемпионов
2 тур
Голы: Мин, 12, Киммих, 15, Левандовски, 45, Гнабри, 53, 55, Кейн, 61, Гнабри, 83, Левандовски, 87, Гнабри, 88
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Орье, Альваро (Эриксен, 64), Сиссоко, Уинкс (Ламела, 81), Алли (Моура, 71), Кейн, Мин
Бавария: Нойер, Зюле, Боатенг (Мартинес, 72), Павар, Алаба (Алькантара, 46), Киммих, Коутиньо, Гнабри, Толиссо, Коман (Перишич, 71), Левандовски
Предупреждения: Гнабри, 25, Альваро, 42, Кейн, 46
"Бавария" забила 7 голов "Тоттенхэму", Гнабри оформил покер
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