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"Ювентус" одержал победу над "Байером"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" обыграл "Байер" со счетом 3:0.

Лига чемпионов

2 тур

Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 61, Роналду, 88

Ювентус: Щенсны, Сандро, Бонуччи, Лигт, Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 74), Матюиди, Игуаин (Дибала, 83), Роналду, Бернардески (Рэмси, 78)

Байер: Градецки, Бендер, Венделл, Та, Бендер, Хаверц, Баумгартлингер, Арангис (Синкгравен, 80), Демирбай (Амири, 46), Фолланд, Аларио (Паулинью, 68)

Предупреждения: Арангис, 19, Куадрадо, 55


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Теги: Ювентус Байер
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5 Боруссия М 6 13
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1 Интер 6 18
2 Ювентус 6 16
3 Аталанта 6 13
4 Наполи 6 12
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20 Сампдория 6 3
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