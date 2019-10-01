"Ювентус" одержал победу над "Байером"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" обыграл "Байер" со счетом 3:0.



Лига чемпионов



2 тур



Голы: Игуаин, 17, Бернардески, 61, Роналду, 88



Ювентус: Щенсны, Сандро, Бонуччи, Лигт, Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 74), Матюиди, Игуаин (Дибала, 83), Роналду, Бернардески (Рэмси, 78)



Байер: Градецки, Бендер, Венделл, Та, Бендер, Хаверц, Баумгартлингер, Арангис (Синкгравен, 80), Демирбай (Амири, 46), Фолланд, Аларио (Паулинью, 68)



Предупреждения: Арангис, 19, Куадрадо, 55