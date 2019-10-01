В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома обыграл "Динамо" со счетом 2:0.
Лига чемпионов
2 тур
Голы: Стерлинг, 66
Манчестер Сити: Эдерсон, Менди, Отаменди, Канселу, Фернандиньо, Эрнандес, Гюндоган, Сильва, Силва (Стерлинг, 56), Марез, Агуэро (Жезус, 89)
Динамо З: Ливакович, Дилавер, Леовац, Стоянович, Перич, Теофиль-Катерин (Гавранович, 76), Адеми, Моро, Ольмо, Оршич (Гояк, 62), Петкович (Атимвен, 84)
Предупреждения: Канселу, 19, Перич, 69
"Манчестер Сити" дома выиграл у загребского "Динамо"
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