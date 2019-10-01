» » С одним реальным моментом. Оценки матча «Локомотив» - «Атлетико»

С одним реальным моментом. Оценки матча «Локомотив» - «Атлетико»

Московские «железнодорожники» в дежурном стиле уступили явному фавориту. Об ошибке Игнатьева, закончившей по сути матч, стараниях Крыховяка и Жоао Марио, которые опять стали лучшими, и снова провалившемся Смолове.


Маринато Гильерме – 3

Мог сыграть лучше в эпизоде с первым пропущенным, но эта претензия не из разряда существенных – по факту, просто не повезло. Во втором голе не виноват вовсе. Совершил несколько рабочих спасений, некоторые из которых были далеко не простыми.

Мацей Рыбус - 2.5

Роскошно обезмячил Диего Косту в своей штрафной в первом тайме, но регулярно допускал позиционные ошибки, из-за чего через правый край атаки испанцев шли чаще. Коста делал голевую из его зоны, но вряд ли можно винить Рыбуся – в тот момент он тушил пожар на позиции центрального защитника.


Ведран Чорлука – 2.5

Слишком высоко выбросился в эпизоде с первым пропущенным голом. В остальных моментах откровенных провалов не допускал, но единственный такой случай стоил команде всего матча. Мог бы реабилитироваться, если бы забил после углового, но хорвату немного не повезло.

Бенедикт Хёведес - 2.5

Вроде бы так же, как и Чарли, неплохо справлялся, не ошибался при искусственном офсайде, но моментами немецкий футболист будто выключался из игры. Например, в эпизоде с эпичным промахом Диего Косты: Хёведес просто бросил оппонента на линии вратарской.

Владислав Игнатьев - 2

Два ключевых момента в исполнении Игнатьева оформили впечатление об игре крайнего защитника, которому пришлось после травмы Жемалетдинова подняться выше. Сначала он не слишком аккуратно подправил мяч в своей штрафной, после чего пришлось включаться в борьбу и в стрессовой ситуации бросать в руки Гильерме. А уже после перерыва Игнатьев стал главным виновником второго пропущенного - именно после его неудачного удара пошла контратака.

Второе, конечно, намного весомее.

Мурило Серкейра – 3

Не всегда бразильцу удавалось сыграть безошибочно. Например, часто возникали проблемы с подборами в опорной зоне после стандартов. Но в то же самое время переквалифицировавшийся в хавбека защитник регулярно подчищал за партнёрами. При таком уровне сопротивления - средняя игра.

Жоао Марио – 3.5

Хотелось бы поставить полноценную «четвёрку» за массу обострений (больше всего их было на Крыховяка), но после безобразного паса на Баринова в конце игры, наверное, не стоит. Был всё-таки самым активным в составе «Локо» (поспорить с ним опять же может лишь Крыховяк) и создал для партнёров достаточно моментов.

Гжегож Крыховяк - 3.5

Не использовал главную возможность российской команды, чтобы забить. В данном случае Крыховяка винить тяжело, потому что роскошно сыграл Ян Облак, но факт упущенного момента никуда не денешь. В остальном поляк здорово боролся и разгонял редкие выпады хозяев.


Дмитрий Баринов – 3

Не очень здорово действовал на стандартах, особенно в первой половине встречи. Под конец озверел и сделал пару эффектных отборов, но в целом против «Атлетико» игрок отрезками терялся.

Рифат Жемалетдинов - без оценки

Полузащитник совершенно не выпадал из игры, был полезен в рабочих моментах, но провёл на поле только полчаса. Всё-таки это слишком короткий отрезок, чтобы ставить по нему какие-то оценки.

Брайан Идову - 2.5

Не сумел помешать Феликсу добивать мяч в эпизоде с первым пропущенным (хотя возможность была больше эфемерная). Не всегда удачно вступал в единоборства и несколько раз совсем легкомысленно пускал соперников себе за спину.

Фёдор Смолов - 2

Было несколько отличных моментов в исполнении Фёдора, но все ключевые эпизоды, когда можно было что-то поменять в матче, он испортил.

Остаётся надеяться, что здесь Смолов не станет искать заговора, как было на минувших выходных.

Эдер – без оценки

Александр Коломейцев - без оценки

Фото: ФК "Локомотив"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Локомотив Атлетико Смолов Игнатьев Крыховяк Жоао Марио
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 7 15
2 Гранада 7 14
3 Атлетико  7 14
4 Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад 7 13
6 Севилья 7 13
...
20 Леганес 7 2
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
...
16 Тамбов 11 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Сергей Светлаков - о поражении "Локомотива": позора никакого нет. Все нормально, рвем дальше
Диего Симеоне: матч с "Локомотивом" получился интересным, но не могу назвать его лучшим
Гжегож Крыховяк: я мог пробить лучше, но Облак хорошо сработал
Владислав Игнатьев: "Локомотив" будет пытаться бороться за 1-2 места в группе (видео)
Мацей Рыбус: слава Богу, выиграли в Леверкузене. Наверное, поборемся за третье место (видео)
Александр Коломейцев: "Атлетико" намного выше уровнем, чем "Байер" (видео) 1
Юрий Семин: настроение нормальное. "Локомотив" проиграл команде, которая может выиграть Лигу чемпионов
С одним реальным моментом. Оценки матча «Локомотив» - «Атлетико»
Волейболист Спиридонов: после Кононова хоть меня назначь тренером "Спартака" - хуже точно не будет
Алексей Спиридонов: Кононов должен был, как Рахимов, выйти и сказать: "Я не справляюсь". А он все мямлил 5
Чего хватает в Премьер-Лиге, того мало в Лиге Чемпионов. "Атлетико" разделался с "Локо" на классе
"ПСЖ" с минимальным счетом обыграл "Галатасарай"
"Манчестер Сити" дома выиграл у загребского "Динамо"
"Ювентус" одержал победу над "Байером"
"Атлетико" со счетом 2:0 обыграл "Локомотив" 41
"Бавария" забила 7 голов "Тоттенхэму", Гнабри оформил покер 8
Мешков рассудит "Краснодар" и "Спартак", Казарцев будет работать на матче ЦСКА - "Ростов"
Василий Кикнадзе - о словах Смолова про "Зенит" и судейство: игрок высказал своё мнение 3
Андрей Шевченко: приехал в Милан не для того, чтобы вести переговоры с клубом
Экс-тренер "Барселоны": Месси не провёл такой год, чтобы быть среди лучших
"Сочи" заявил двух нигерийцев на матчи РПЛ 4
"Ницца" расторгла контракт с Диаби, который сознался в краже дорогих часов у Дольберга 3
Станислав Черчесов прокомментировал качество поля на стадионе "Лужники"
Эрнесто Вальверде - о ситуации с Пике: разногласия приходят извне, а не изнутри
"Шахтер" обыграл "Аталанту" благодаря голу на 95-й минуте
"Реал" дома не смог обыграть "Брюгге" 2
Рой Кин заявил, что при нем в "МЮ" было пять игроков мирового уровня
Евгений Чернов: меня не брали в первую команду, и я не был в типичной ситуации "молодой русский и "Зенит" 1
"Ювентус" - "Байер": Роналду сыграет с первых минут
"Тоттенхэм" - "Бавария": составы команд на матч Лиги чемпионов
Все новости