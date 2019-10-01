С одним реальным моментом. Оценки матча «Локомотив» - «Атлетико»

Маринато Гильерме – 3
Мог сыграть лучше в эпизоде с первым пропущенным, но эта претензия не из разряда существенных – по факту, просто не повезло. Во втором голе не виноват вовсе. Совершил несколько рабочих спасений, некоторые из которых были далеко не простыми.
Мацей Рыбус - 2.5
Роскошно обезмячил Диего Косту в своей штрафной в первом тайме, но регулярно допускал позиционные ошибки, из-за чего через правый край атаки испанцев шли чаще. Коста делал голевую из его зоны, но вряд ли можно винить Рыбуся – в тот момент он тушил пожар на позиции центрального защитника.
Ведран Чорлука – 2.5
Слишком высоко выбросился в эпизоде с первым пропущенным голом. В остальных моментах откровенных провалов не допускал, но единственный такой случай стоил команде всего матча. Мог бы реабилитироваться, если бы забил после углового, но хорвату немного не повезло.
Бенедикт Хёведес - 2.5
Вроде бы так же, как и Чарли, неплохо справлялся, не ошибался при искусственном офсайде, но моментами немецкий футболист будто выключался из игры. Например, в эпизоде с эпичным промахом Диего Косты: Хёведес просто бросил оппонента на линии вратарской.
Владислав Игнатьев - 2
Два ключевых момента в исполнении Игнатьева оформили впечатление об игре крайнего защитника, которому пришлось после травмы Жемалетдинова подняться выше. Сначала он не слишком аккуратно подправил мяч в своей штрафной, после чего пришлось включаться в борьбу и в стрессовой ситуации бросать в руки Гильерме. А уже после перерыва Игнатьев стал главным виновником второго пропущенного - именно после его неудачного удара пошла контратака.
Второе, конечно, намного весомее.
? Томас Парти забил второй гол «Атлетико» в ворота «Локомотива».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 1, 2019
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Мурило Серкейра – 3
Не всегда бразильцу удавалось сыграть безошибочно. Например, часто возникали проблемы с подборами в опорной зоне после стандартов. Но в то же самое время переквалифицировавшийся в хавбека защитник регулярно подчищал за партнёрами. При таком уровне сопротивления - средняя игра.
Жоао Марио – 3.5
Хотелось бы поставить полноценную «четвёрку» за массу обострений (больше всего их было на Крыховяка), но после безобразного паса на Баринова в конце игры, наверное, не стоит. Был всё-таки самым активным в составе «Локо» (поспорить с ним опять же может лишь Крыховяк) и создал для партнёров достаточно моментов.
Гжегож Крыховяк - 3.5
Не использовал главную возможность российской команды, чтобы забить. В данном случае Крыховяка винить тяжело, потому что роскошно сыграл Ян Облак, но факт упущенного момента никуда не денешь. В остальном поляк здорово боролся и разгонял редкие выпады хозяев.
Дмитрий Баринов – 3
Не очень здорово действовал на стандартах, особенно в первой половине встречи. Под конец озверел и сделал пару эффектных отборов, но в целом против «Атлетико» игрок отрезками терялся.
Рифат Жемалетдинов - без оценки
Полузащитник совершенно не выпадал из игры, был полезен в рабочих моментах, но провёл на поле только полчаса. Всё-таки это слишком короткий отрезок, чтобы ставить по нему какие-то оценки.
Брайан Идову - 2.5
Не сумел помешать Феликсу добивать мяч в эпизоде с первым пропущенным (хотя возможность была больше эфемерная). Не всегда удачно вступал в единоборства и несколько раз совсем легкомысленно пускал соперников себе за спину.
Фёдор Смолов - 2
Было несколько отличных моментов в исполнении Фёдора, но все ключевые эпизоды, когда можно было что-то поменять в матче, он испортил.
Остаётся надеяться, что здесь Смолов не станет искать заговора, как было на минувших выходных.
Эдер – без оценки
Александр Коломейцев - без оценки
Фото: ФК "Локомотив"