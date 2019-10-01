С одним реальным моментом. Оценки матча «Локомотив» - «Атлетико»

Московские «железнодорожники» в дежурном стиле уступили явному фавориту. Об ошибке Игнатьева, закончившей по сути матч, стараниях Крыховяка и Жоао Марио, которые опять стали лучшими, и снова провалившемся Смолове.Мог сыграть лучше в эпизоде с первым пропущенным, но эта претензия не из разряда существенных – по факту, просто не повезло. Во втором голе не виноват вовсе. Совершил несколько рабочих спасений, некоторые из которых были далеко не простыми.Роскошно обезмячил Диего Косту в своей штрафной в первом тайме, но регулярно допускал позиционные ошибки, из-за чего через правый край атаки испанцев шли чаще. Коста делал голевую из его зоны, но вряд ли можно винить Рыбуся – в тот момент он тушил пожар на позиции центрального защитника.Слишком высоко выбросился в эпизоде с первым пропущенным голом. В остальных моментах откровенных провалов не допускал, но единственный такой случай стоил команде всего матча. Мог бы реабилитироваться, если бы забил после углового, но хорвату немного не повезло.Вроде бы так же, как и Чарли, неплохо справлялся, не ошибался при искусственном офсайде, но моментами немецкий футболист будто выключался из игры. Например, в эпизоде с эпичным промахом Диего Косты: Хёведес просто бросил оппонента на линии вратарской.Два ключевых момента в исполнении Игнатьева оформили впечатление об игре крайнего защитника, которому пришлось после травмы Жемалетдинова подняться выше. Сначала он не слишком аккуратно подправил мяч в своей штрафной, после чего пришлось включаться в борьбу и в стрессовой ситуации бросать в руки Гильерме. А уже после перерыва Игнатьев стал главным виновником второго пропущенного - именно после его неудачного удара пошла контратака.Второе, конечно, намного весомее.Не всегда бразильцу удавалось сыграть безошибочно. Например, часто возникали проблемы с подборами в опорной зоне после стандартов. Но в то же самое время переквалифицировавшийся в хавбека защитник регулярно подчищал за партнёрами. При таком уровне сопротивления - средняя игра.Хотелось бы поставить полноценную «четвёрку» за массу обострений (больше всего их было на Крыховяка), но после безобразного паса на Баринова в конце игры, наверное, не стоит. Был всё-таки самым активным в составе «Локо» (поспорить с ним опять же может лишь Крыховяк) и создал для партнёров достаточно моментов.Не использовал главную возможность российской команды, чтобы забить. В данном случае Крыховяка винить тяжело, потому что роскошно сыграл Ян Облак, но факт упущенного момента никуда не денешь. В остальном поляк здорово боролся и разгонял редкие выпады хозяев.Не очень здорово действовал на стандартах, особенно в первой половине встречи. Под конец озверел и сделал пару эффектных отборов, но в целом против «Атлетико» игрок отрезками терялся.Полузащитник совершенно не выпадал из игры, был полезен в рабочих моментах, но провёл на поле только полчаса. Всё-таки это слишком короткий отрезок, чтобы ставить по нему какие-то оценки.Не сумел помешать Феликсу добивать мяч в эпизоде с первым пропущенным (хотя возможность была больше эфемерная). Не всегда удачно вступал в единоборства и несколько раз совсем легкомысленно пускал соперников себе за спину.Было несколько отличных моментов в исполнении Фёдора, но все ключевые эпизоды, когда можно было что-то поменять в матче, он испортил.Остаётся надеяться, что здесь Смолов не станет искать заговора, как было на минувших выходных.