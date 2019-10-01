Владислав Игнатьев: "Локомотив" будет пытаться бороться за 1-2 места в группе (видео)

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев прокомментировал поражение от "Атлетико" (0:2) в Лиге чемпионов, передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

Фото: Rusfootball.info





- Мы здорово играли первый тайм, жаль, что Рифат получил травму, и нам пришлось перестраиваться.



- Что изменилось в игре "Атлетико"?



- Мы допустили две ошибки, и "Атлетико" тут же за них наказал.



- Насколько тяжело было играть против "Атлетико"?



- Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. Сегодня был не наш день. Может быть, будь мы посвежее, ошибки бы не допустили. Просто слишком много сил оставили на "Зените". Сегодня этой энергии не хватило.



- За 1-2-е места "Локо" будет бороться?



- Конечно, будем стараться. Все зависит от двух матчей с "Ювентусом". После них будем смотреть чуть дальше. От нас все равно никто ничего не ждет. Надо выходить и играть.