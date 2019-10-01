- В начале второго тайма они забили два гола. Не знаю, почему. Мы сделали ошибки.
- В вашем моменте с сэйвом Облака вратарь был так хорошо или вы могли пробить лучше?
- Конечно, я мог пробить лучше, но он сделал хорошую работу, - цитирует Крыховяка корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Гжегож Крыховяк: я мог пробить лучше, но Облак хорошо сработал
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после поражения от "Атлетико" во 2-м туре Лиги чемпионов (0:2) вспомнил о незабитом моменте у чужих ворот.
Фото: Rusfootball.info
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