Гжегож Крыховяк: я мог пробить лучше, но Облак хорошо сработал

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после поражения от "Атлетико" во 2-м туре Лиги чемпионов (0:2) вспомнил о незабитом моменте у чужих ворот.

Фото: Rusfootball.info

- В начале второго тайма они забили два гола. Не знаю, почему. Мы сделали ошибки.



- В вашем моменте с сэйвом Облака вратарь был так хорошо или вы могли пробить лучше?



- Конечно, я мог пробить лучше, но он сделал хорошую работу, - цитирует Крыховяка корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.