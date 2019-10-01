Известный актер, телеведущий, продюсер, сценарист и болельщик "Локомотива" Сергей Светлаков прокомментировал поражение железнодорожников от "Атлетико" (0:2) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы ждали чуда, но оно не произошло. А так, позора никакого нет. "Локо" только вперед. Одна победа, одно поражение. Все нормально, рвем дальше", - цитирует Светлакова Sport24.ru.
Сергей Светлаков - о поражении "Локомотива": позора никакого нет. Все нормально, рвем дальше
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