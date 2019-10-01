Загребское "Динамо" побило антирекорд "Спартака" в Лиге чемпионов

Загребское "Динамо" побило антирекорд московского "Спартака" по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов. Хорватская команда в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступила "Манчестер Сити" (0:2), тем самым проиграв в гостях 13-й раз подряд в Лиге чемпионов.До этого "Динамо" делило антирекорд со "Спартаком", у которого было 12 выездных поражений подряд в Лиге чемпионов.После двух туров группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" занимает 2-е место, набрав 3 очка. В матче первого тура команда разгромила "Аталанту" (4:0). В следующем туре ЛЧ "Динамо" на выезде встретится с "Шахтёром". Матч состоится 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.