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Тренер загребского "Динамо": почти весь матч держались на равных с "Манчестер Сити", это немаленькое достижение

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:2) в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов. Авторами голов стали Рахим Стерлинг (66-я минута) и вышедший на замену Фил Фоден (90+5).

"После пропущенного мяча мы старались больше атаковать. Мы почти весь матч держались на равных с "Манчестер Сити", и это немаленькое достижение. Они превосходят нас в классе, и сегодня они это продемонстрировали.

Мы пропустили первый мяч в тот временной отрезок, когда демонстрировали свой лучший футбол. Мы сильно нервничали по ходу матча, совершали ошибки, они создали много хороших моментов", — приводит слова Бьелицы пресс-служба УЕФА.


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Теги: Динамо Загреб Лига чемпионов Манчестер Сити
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