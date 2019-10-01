Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" (0:2) в выездном матче 2-го тура Лиги чемпионов. Авторами голов стали Рахим Стерлинг (66-я минута) и вышедший на замену Фил Фоден (90+5).
"После пропущенного мяча мы старались больше атаковать. Мы почти весь матч держались на равных с "Манчестер Сити", и это немаленькое достижение. Они превосходят нас в классе, и сегодня они это продемонстрировали.
Мы пропустили первый мяч в тот временной отрезок, когда демонстрировали свой лучший футбол. Мы сильно нервничали по ходу матча, совершали ошибки, они создали много хороших моментов", — приводит слова Бьелицы пресс-служба УЕФА.
Тренер загребского "Динамо": почти весь матч держались на равных с "Манчестер Сити", это немаленькое достижение
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»