Главный тренер "Зальцбурга" Джесси Марш поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем" во втором туре Лиги чемпионов. Встреча группы Е состоится 2 октября на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, начало — в 22:00 мск.
"Энфилд" — стадион особенный. Мы должны получить удовольствие от этого матча. Но очень важно хорошо к нему подготовиться. Мы обращали внимание ребят на сильные стороны "Ливерпуля". У них практически нет слабых мест. Мы должны действовать без всякого страха и стараться показать свой футбол", — цитирует Марша пресс-служба УЕФА.
Главный тренер "Зальцбурга": у игроков "Ливерпуля" практически нет слабых мест
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