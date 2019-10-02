Рахим Стерлинг: "Манчестер Сити" мог повести 2:0 или 3:0 в первом тайме матча с загребским "Динамо"
"Мы могли повести 2:0 или даже 3:0 в первом тайме, но понимали, что загребское "Динамо" — очень неуступчивая команда. Знали, что должны сохранять спокойствие. Соперник здорово сражался, но мы знали, что если будем придерживаться плана на игру и играть в свой футбол, то получим свои шансы, и именно это и произошло", — цитирует Стерлинга пресс-служба УЕФА.
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