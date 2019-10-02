» » 2:7 и ничья благодаря VAR. О том, как позорились победители трёх подряд ЛЧ и прошлогодние финалисты

2:7 и ничья благодаря VAR. О том, как позорились победители трёх подряд ЛЧ и прошлогодние финалисты

«Реал» едва спасся в игре против скромного «Брюгге», да и то после нескольких видеоповторов с разных ракурсов, а «Тоттенхэм» оформил крупнейшее домашнее поражение английских команд в еврокубках.


Если в Примере Зидан преодолевает сложности более-менее успешно («Реал» возглавляет таблицу после 7-ми туров, хотя этого, конечно, не случилось бы, не окажись прямые конкуренты в кризисе), то в Лиге чемпионов у главного знатока турнира - всё-таки три подряд победы в ЛЧ это не шутки - не клеится совсем.

«Галактикос» оказались в рабочей группе, гарантировать выход из которой в обычных условиях не стоило бы Зидану совсем ничего. «ПСЖ», конечно, сила, а вот «Галатасарай» и «Брюгге» топам не ровня совсем. Однако после двух туров у «Реала» ни одной победы – и только одно очко.

Разгром от «ПСЖ» в стартовой игре был наверняка обидным, но не совсем обескураживающим (хотя французы играли без лидеров Мбаппе, Неймара и Кавани). А вот спасение от «Брюгге» при своих фанатах – настоящая дичь. Хотя в прошлом году было даже хуже, когда мадридский клуб приехал унижать ЦСКА.


Первый тайм оказался откровенным провалом. «Реал» вёл игру, был лучше по всем статистическим показателям, но пропустил дважды. В случае с первым голом «на уровне» оказался Куртуа – если бы вратарь переезжал из Лондона честно, без ультиматумов и прочего, наверняка бы не вспыхнуло столько злорадства в футбольном рунете. А так - вчера был праздник для многочисленных хейтеров бельгийского кипера.

Второй гол забил тот же Бонавентуре в очень непривычном стиле (он и первый-то положил очень стильно): игрок то ли споткнулся, то ли нарочно заковылял перед тем, как ударить.



«Реал» сумел исправить ситуацию после перерыва. Куртуа на второй тайм не вышел (пишут, что причиной этому проблемы с желудком, из-за которых бельгиец даже не смог самостоятельно поехать в больницу после матча), поэтому хозяевам стало намного легче.

Сначала забил Рамос – и внезапно оказалось, что это офсайд. С одного повтора всё очевидно, а с другого совсем нет. Возникает резонный вопрос: зачем мы постоянно ориентируемся на повторы с офсайдных камер (на которой явно видно, что Рамос был за линией), если они создают такие иллюзии?


Затем в составе бельгийской команды было удаление: отошёл капитан команды Вормер, грубо срубивший Винисиуса. А итоги подвёл решающий гол Каземиро после штрафного за последний фол Вормера - «Брюгге» был близок, чтобы увезти три очка с «Сантьяго Бернабеу», но не справился.

А «Реал» добился ничьей, но остался в группе на последнем месте с одним очком за два матча.

Хотя времени на исправление ещё достаточно.

Финалиста прошлогодней Лиги чемпионов размазали дома

В этом году Почеттино сделал невозможное – смыл вечный статус клуба-неудачника с «Тоттенхэма», выйдя в финал Лиги чемпионов. Да, «шпоры» в итоге проиграли, но попадание в решающий матч уже историческое достижение для лондонского клуба.

В новом сезоне у Маурисио начались проблемы. «Тоттенхэм» не очень уверенно идёт по чемпионату (пока только шестое место), вылетел из Кубка Лиги от скромного «Колчестера» и начал в ЛЧ с ничьей против «Олимпиакоса».

Но вчерашнее – какой-то сюр даже для кризисного «Тоттенхэма». Хотя лондонцы открыли счёт и вообще выглядели очень солидно первые полчаса, дважды пропустили ещё до перерыва. А потом...



А потом бывший игрок «Арсенала» Гнабри оформил покер. Ему хватило 4 (!) удара. К избиению «шпор» присоединился и Левандовски, у которого 14 голов в 10 матчах этого сезона. Форвард оформил дубль. Говорите, спасение футбольной Польши это форвард «Милана» Пентек? Угу, как же.

Гнабри, кстати, здорово потроллил всех фанатов «Тоттенхема». После игры он выложил в твиттер пост, моментально ставший очень популярным.

Конечно, такой счёт не был справедливым – статистика Гнабри, которому хватило всего четырёх ударов, чтобы забить четыре, явно об этом говорит. Но отмоешься от такого нескоро, хотя признал даже наставник мюнхенцев Ковач:

- Наши мячи залетели в сетку, у соперника так не вышло, - сказал он после игры.

Очевидно, немецкой команде очень везло.

После двух туров, как и у «Реала», у лондонцев всего одно очко. Впрочем, год назад было даже хуже – «Тоттенхэм» тогда проиграл дважды.

А потом вышел в финал ЛЧ.

Фото: Nick Potts/PA, aminoapps


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Теги: Реал Мадрид Зидан Куртуа Тоттенхэм Брюгге Бавария Ковач Почеттино Гнабри Левандовски
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