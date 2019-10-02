Защитник "Атлетико" Сантьяго Ариас прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы знали, что это будет трудная игра. Думаю, мы сыграли превосходно и заработали три важных очка. Я усердно работаю, чтобы использовать свои шансы, и счастлив и горд, что играл", — приводит слова футболиста официальный сайт "Атлетико".
Защитник "Атлетико": знали, что матч с "Локомотивом" будет трудным. Мы сыграли превосходно
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