Битва за место в Лиге чемпионов. «Зенит» ждёт его главный европейский соперник

Петербург будет бороться с «Бенфикой» не только за место в группе, но и за очки таблицы коэффициентов. Об издевательствах УЕФА с временем начала встречи и совсем не идеальном состоянии команды Семака.
Нам нужна одна победа
Несмотря на бодрый старт российских команд в Лиге чемпионов, еврокубковый сезон складывается для нас не очень. Прямо совсем. Ранние вылеты «Арсенала» и «Спартака» (эти умудрились пропустить в групповой этап главных соперников), вылет «Краснодара» и ужасный дебют в Лиге Европы «быков» и ЦСКА – и вот мы на пороге того, чтобы лишиться второй прямой путёвки в Лигу чемпионов. Португалия в таблице коэффициентов уже близко.
Поскольку квалификацию наши команды последние сезоны проваливают, видимо, в группе ЛЧ будет играть только одна российская команда. А этого бы совсем не хотелось.
Так что «Зенит» будет играть не только за выход в плей-офф из своей вполне рабочей группы, но и за права российского футбола. Из-за этого должно состояться немыслимое – даже в Москве вечером многим придётся притопить за чемпионов. Еврокубки объединяют.
Игра против «Локомотива» заставляет тревожиться
Против «Лиона» команда Семака сыграла не волшебно и даже не очень классно, но без катастрофических ошибок, уверенно и надёжно. Этого было достаточно, чтобы зацепить очки на выезде: для Лиги чемпионов результат вполне себе приемлемый. Дома придётся показывать больше, но после поражения от «Локомотива» есть серьёзные сомнения, получится ли.
Московская игра обнажила ряд проблем «Зенита». Главная из них – если выключить Дзюбу, у команды не будет получаться вообще ничего. При этом защитники «Локо» наглядно продемонстрировали, как именно стоит убирать Артёма – ловя его в искусственный офсайд. Дзюба очень любит действовать на грани, поэтому сделать это не так сложно, как, например, пытаться вступать с ним в борьбу.
А если проведёт ещё одну слабую игру Ракицкий, у которого против «Локо» не получались фирменные чудесные забросы, станет совсем тяжело.
Есть смысл упомянуть и Лунёва. Вратарь «Зенита» дежурно (конечно, преувеличение, но второй раз подряд) провалился против «Локомотива», хотя последние матчи провёл достойно. Нам лишь остаётся верить в психологическую устойчивость вратаря.
Правда, в прошлом году он уже показывал, что длинные неудачные отрезки у него бывают...
УЕФА, ты издеваешься?
Каждый игровой день в Лиге чемпионов проходят две игры, которые начинаются в восемь часов вечера по московскому времени. Но почему-то российские команды, играющие на этой неделе дома, должны начинать в десять.
«Реал» играл с «Брюгге» раньше остальных, хотя проблем с испанским часовым поясом не стоит вообще. Такая же ситуация и с Италией, но «Аталанта» начала одновременно с «галактикос». А «Локомотив» и «Зенит» пусть заканчивают в полночь: и плевать, как должны добираться домой болельщики и вставать с утра на работу.
Либо просто убийственная оплошность, либо очередная демонстрация наплевательского отношения к российским игрокам и болельщикам.
«Зенит» часто играл против «Бенфики». Получалось по-разному
Команды встречались между собой шесть раз и всё – в Лиге чемпионов. Пять лет назад на групповом этапе питерцы дважды разобрали португальского неприятеля, а вот на стадии плей-офф было не так радужно.
В сезоне 2011/2012 на стадии 1/8 финала «Зенит» выиграл дома 3:2, но в гостях стушевался – и не смог ответить на два пропущенных. Три года назад всё было ещё печальнее – два поражения в двухматчевом противостоянии.
Так получается, дважды португальский клуб оставлял Петербург без его давнишней цели - попасть в восьмёрку лучших клубов Европы. А ещё «Зенит» покупал у «орлов» Витселя и Гарая. Был ещё и Хави Гарсия, но он попал в российскую команду транзитом через «Манчестер Сити».
Два года назад «Бенфика» оказалась в одной группе с ЦСКА, но тогда «орлы» оказались совсем тяжёлыми – и проиграли все шесть матчей группового этапа. Зато в прошлом сезоне португальцы заняли третье место в группе и дошли до четвертьфинала Лиги Европы.
Еврокубкового опыта, конечно, у наших соперников намного больше.
Как дела у «Бенфики» в этом сезоне? За семь туров португальского чемпионата «орлы» проиграли только один раз – «Порту». Шести побед в оставшихся матчах хватило, чтобы устроиться на втором месте.
В первом туре Лиги чемпионов «Бенфика» уступила «РБ Лейпцигу», позволив за девять минут оформить дубль Вернеру. Еврокубки для португальцев складываются пока не очень.
Надеемся, то же самое можно будет сказать и после сегодняшнего матча.
Фото: ФК "Зенит", официальный сайт РПЛ
Битва за место в Лиге чемпионов. «Зенит» ждёт его главный европейский соперник
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»