"Знали, что матч получится тяжелым. Гол в начале второго тайма все усложнил. Если бы мы были более сконцентрированными в первые 15 минут после перерыва, результат мог оказаться другим. Ясно, что "Байер" — соперник, с которым мы будем бороться за третье место в группе.
Чемпионат России или Лига чемпионов? Только благодаря хорошей игре в чемпионате можно попасть в Лигу чемпионов", — приводит слова Гильерме пресс-служба "Локомотива".
Гильерме: "Локомотив" будет бороться за третье место с "Байером"
Голкипер "Локомотива" Гильерме подвел итоги матча с "Атлетико" (0:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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