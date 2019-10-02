Хосеп Гвардиола: у Де Брейне нет серьезной травмы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брейне. Бельгиец пропустил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо" (2:0) из-за травмы мышцы паховой области."Там ничего серьезного, но с "Динамо" он сыграть не мог. Посмотрим на его состояние в воскресенье, но прямо сейчас я не знаю, выйдет ли он на поле в АПЛ.После паузы на матчи сборных он точно будет готов", — сообщил Гвардиола пресс-службе "Манчестер Сити".