Дмитрий Сенников: надеюсь, "Локо" еще поборется за выход из группы - мы можем играть с "Ювентусом" и добиваться результата

- В матче с "Атлетико" "Локомотив" сделал все, что мог, - отметил Сенников. - Была у команды большая самоотдача, но выше головы, к сожалению, не удалось нам прыгнуть. Было видно, что по организации, по составу соперник превосходит нас. Да, в какие-то моменты у "Локомотива" были хорошие атаки, и можно было забить. Но в целом, конечно, у "Атлетико" игра получилась более содержательная. И во втором тайме, когда они добавили скорости, забили два мяча. Но "Локомотив" - все равно молодец: играл для болельщиков, сражался до конца, не опускал рук. Надо отдать должное команде, в каких-то эпизодах выглядели достойно. Было видно, что и главный тренер мадридцев порой нервничал. В первом тайме была такая игра, что "Атлетико" не реализовал несколько стопроцентных моментов, но и "Локо", если бы был в концовке поточнее, мог бы создать определенные проблемы Облаку. Прежде всего, наверное, проблема "Локомотива" в том, что у команды нет "скамейки". Последние игры в отсутствие Миранчуков просто некого выпускать. А у того "Атлетико" с составом все просто замечательно. Тяжело, конечно, после матча с "Зенитом" играть тем же составом. Было заметно, что во втором тайме подсела команда. Но все равно концовку игры хорошо провели: было два прекрасных момента.
- Вам не кажется, что проводить домашний матч в 22:00 очень трудно?
- Нет, не думаю. Это не основополагающий фактор. Дело в "Атлетико". Это самая стабильная команда в европейском клубном футболе за последние десять лет. Было видно, что реализация игры здесь на самом высоком уровне, и подбор футболистов очень серьезный. А вот некоторых других участников Лиги чемпионов сейчас лихорадит. Это можно сказать о "Реале", о "Тоттенхэме", получившем 7 мячей от "Баварии". А у "Атлетико" все в порядке. Это одна из лучших команд Европы. Так что есть к чему стремиться. Играя против таких команд, можно многому научиться.
- За какое место в группе будет бороться "Локо"?
- Хотелось бы еще побороться за выход из группы. Но мы все понимаем, что сделать это будет непросто. Сейчас два матча с "Ювентусом", наверное, и определят наше место в турнирной таблице. Если нам удастся в этих играх что-то зацепить - в одном из матчей выиграть, то можно будет бороться за выход в плей-офф.
- Но выиграть и Роналду и Ко - задача не из простых...
- Я бы сказал, что у испанцев более технично поставлена игра. Изначально с мадридцами было сложно. У итальянцев намного другой футбол. Можно с ними играть. И даже чемпионат Италии показывает, что "Ювентус" сейчас не такой сильный. Что касается Роналду, то, конечно, индивидуально он очень силен. За ним, разумеется, нужен глаз да глаз. Надо быть очень внимательными, не давать забивать ему, и все.
- Чего ждете от игры "Зенит" - "Бенфика"?
- Надеюсь, что "Зенит" сейчас сможет найти в себе силы перенастроиться после игры с "Локо". Потому что в этом матче он мне очень не понравился. Не было вообще никакой остроты со стороны "Зенита". Команда выглядела уставшей. Надеюсь, что сейчас они реабилитируются. Уверен, что соберется весь стадион. Полная арена всегда дает тебе сил. "Зенит" - фаворит предстоящего матча. Во многом, конечно, это касается подбора игроков. Португальские клубы все-таки каждый год продают футболистов, и команды у них где-то ослабевают. Но выиграть поможет только борьба на каждом участке поля. Думаю, "Зенит" выиграет где-то 2:1. Мне кажется, Дзюба свой мяч должен забить.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Дмитрий Сенников: надеюсь, "Локо" еще поборется за выход из группы - мы можем играть с "Ювентусом" и добиваться результата
Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info объяснил, почему красно-зеленые уступили испанскому "Атлетико" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»