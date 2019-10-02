Дмитрий Сенников: надеюсь, "Локо" еще поборется за выход из группы - мы можем играть с "Ювентусом" и добиваться результата

Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info объяснил, почему красно-зеленые уступили испанскому "Атлетико" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

Фото: ТАСС