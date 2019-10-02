Андрей Каряка: предположу, что в матче с "Бенфикой" будет результативная победа "Зенита" — 2:1

Бывший полузащитник "Бенфики" и сборной России Андрей Каряка поделился ожиданиями от матча португальской команды и "Зенита" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: fcnh.ru