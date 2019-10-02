"Чего жду от "Зенита"? В первую очередь победы. "Зенит" неплохо играл в матче против "Лиона". Это позволяет рассчитывать, что дома при поддержке своих болельщиков сине-бело-голубые покажут хороший футбол и добьются положительного результата. Сомневаюсь, что команды проведут матч в обороне. Все же "Бенфика" и "Зенит" любят атаковать, поэтому будут искать счастья у чужих ворот. Думаю, мы увидим веселый футбол.
Легкой игры не будет, но в какой-то мере преимущество за сине-бело-голубыми. Уже было немало сказано о том, что "Зениту" досталась ровная группа. Уверен, что игра будет интересной. На поле встретятся действующие чемпионы своих стран.
В чем секрет успеха "Бенфики"? В первую очередь качественная селекция. Скауты проделывают большой объем работы. Также отмечу финансовую составляющую, позволяющую хорошо укомплектовываться. "Бенфика" продает своих игроков за большие деньги и подписывает качественных исполнителей на смену ушедшим. В общем, много факторов, позволяющих клубу с богатой историей продавать футболистов и умело распоряжаться ресурсами, которые у них есть.
Предположу, что будет результативная победа "Зенита" — 2:1. Не сомневаюсь, что мы увидим забитые голы", — приводит слова Каряки Sportbox.
Андрей Каряка: предположу, что в матче с "Бенфикой" будет результативная победа "Зенита" — 2:1
Бывший полузащитник "Бенфики" и сборной России Андрей Каряка поделился ожиданиями от матча португальской команды и "Зенита" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: fcnh.ru
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