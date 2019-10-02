Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча "Зенит" - "Бенфика".
"Если говорить о сегодняшнем матче между "Зенитом" и "Бенфикой", у "Зенита" есть хорошие возможности добиться положительного результата. Я думаю, это связано прежде всего с теми выводами, которые они вынесли для себя после матча с "Локомотивом". Надеюсь, команда поняла, в чем была ошибка — почему не удалось качественно сыграть и выполнить план на игру. "Зенит" получил достаточно много хорошей информации, которая дает возможность найти оптимальность состава и оптимальность выбранной тактики.
Анализ поражения и то, насколько удастся тренерам выбрать правильный ритм игры, скорости — это правила и условия, которые позволили бы разрушить игровые связи соперников. А главное, позволили бы иметь психологические преимущества. Корректное соблюдение перечисленных правил и условий заведомо поставят соперника в невыгодное положение. Я думаю, у "Зенита" есть все шансы. Скорее всего, команды обменяются забитыми мячами, 0:0 точно не будет. Я думаю, что матч закончится с минимальной разницей", - цитирует Бышовца Sport24.
Анатолий Бышовец: у "Зенита" есть все шансы с "Бенфикой"
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