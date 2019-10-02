Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и португальской "Бенфикой".
"Конечно, после проигрыша "Локомотиву" желательно, чтобы сегодня "Зенит" выиграл. Хотя, к сожалению, я понимаю, что матч будет сложным, но тем не менее надежда у всех есть и должна быть. Главная задача "Зенита" — выиграть. Мы будем играть на своем поле, надеюсь, это поможет и приведет команду к победе. Есть определенные опасения, потому что "Бенфика" — сильный клуб, а "Зенит" последнее время играет не совсем ровно, играет не так, как может играть. Тому подтверждение — матч с "Локомотивом". Для меня это было очень печальным событием, свалиться с первого места — очень неприятно. Но в любом случае и при любом раскладе нужно верить в команду и поддерживать ее. В этот раз не буду рисковать и предполагать точный счет, уже несколько раз ошибался. Но буду надеяться и верить, что "Зенит" победит со счетом 2:1", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Михаил Боярский: буду надеяться и верить, что "Зенит" победит "Бенфику" со счетом 2:1
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