Российский владелец португальского клуба "Лейрия" Александр Толстиков рассказал, кого стоит опасаться "Зениту" в составе "Бенфики", и оценил шансы команд на победу в предстоящем матче.
"Зениту" надо уделить особое внимание флангам. Они у "Бенфики" очень активные. Пицци и Рафа определяют почти всю атакующую игру, когда лиссабонцы переходят на чужую половину поля большими силами. И, конечно, защитникам питерской команды надо быть готовыми к высокому прессингу со стороны соперника. Ошибки тут недопустимы.
Внутри штрафной давление на ворота "Зенита" будет оказывать Харис Сеферович, мяч которому доставляют с флангов как низом, так и верхом. Швейцарец умеет побороться в воздухе. Но в то же время часто транжирит моменты. Неприятности "Зениту" способен доставить и испанец Алекс Гримальдо. Его подключения по левому флангу очень опасны.
"Зенит" — фаворит? С учетом фактора своего поля, пожалуй, да. За питерцев говорит и класс исполнителей, и еврокубковый опыт. А в "Бенфике" сейчас переходный период, смена поколений, которая дается непросто. Все-таки летом команду покинули несколько лидеров, в том числе Жоау Фелиш, один из главных героев предыдущего, чемпионского сезона. Так что шансы — 60 на 40 в пользу "Зенита". Лишь бы "Бенфика" не поймала кураж. Тогда с ней придется очень тяжело", - цитирует Толстикова "Советский спорт".
Русский владелец "Лейрии": шансы с "Бенфикой" - 60 на 40 в пользу "Зенита"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»