Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал поражение молодежной команды "Зенита" в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА против "Бенфики" со счетом 1:7.
"Разгромное поражение — очевидные реалии, которые у нас сейчас есть. Очевидно, что на уровне академий "Бенфика" сильнее "Зенита" сейчас.
Как изменить ситуацию? Все закладывается в совсем раннем возрасте. Что сейчас говорить об этом? К сожалению, наверное, где-то есть пробелы в обучении. Все стало немножечко по-другому. Наверное, что-то нужно менять", — цитирует Кержакова "РБ-Спорт".
Александр Кержаков: разгромное поражение юношеского "Зенита" от "Бенфики" - очевидные реалии
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