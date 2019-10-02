В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" обыграла "Славию" со счетом 2:0.
Лига чемпионов
2 тур
Голы: Хакими, 35, 89.
"Славия": Коларж, Кудела, Говорка, Боржил, Цоуфал, Шевчик, Соучек, Олайинка, Масопуст (Зелены, 75), Станчу (Шкода, 83), Тецл (ван Бурен, 59).
"Боруссия": Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пищек, Хакими (Загаду, 90), Дилейни, Геррейру, Витсель, Брандт (Гетце, 90+2), Санчо (Азар, 74), Ройс.
Предупреждения: Пищек, 22, Шевчик, 45+1, Говорка, 49.
"Боруссия" обыграла "Славию"
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