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"Боруссия" обыграла "Славию"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" обыграла "Славию" со счетом 2:0.

Лига чемпионов

2 тур

Голы: Хакими, 35, 89.

"Славия": Коларж, Кудела, Говорка, Боржил, Цоуфал, Шевчик, Соучек, Олайинка, Масопуст (Зелены, 75), Станчу (Шкода, 83), Тецл (ван Бурен, 59).

"Боруссия": Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Пищек, Хакими (Загаду, 90), Дилейни, Геррейру, Витсель, Брандт (Гетце, 90+2), Санчо (Азар, 74), Ройс.

Предупреждения: Пищек, 22, Шевчик, 45+1, Говорка, 49.


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Теги: Боруссия Славия
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