"Генк" сыграл вничью с "Наполи"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Генк" сыграл вничью с "Наполи" со счетом 0:0.



Лига чемпионов



2 тур



"Генк": Куке, Лукуми, Куэста, Уронен, Меле, Хаджи (Хейнен, 90+2), Грошовски, Берге, Бонгонда (Пейнтсил, 89), Ито, Саматта.



"Наполи": Мерет, Кулибали, Манолас, Руй (Малькуи, 33), Ди Лоренцо, Руис, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Кальехон, Лосано, Милик (Льоренте, 72).



Предупреждения: Ито, 50, Милик, 65, Руис, 78.