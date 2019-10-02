Главный тренер "Эспаньола" Дэвид Гальего поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА. Встреча состоится 3 октября в Москве.
"ЦСКА — динамичная агрессивная команда, которая активно идет в прессинг. Молодость играет свою роль с физической точки зрения. Если невнимательно относиться к игроку, это может сыграть злую шутку", - цитирует Гальего Sport24.ru.
Дэвид Гальего: если "Эспаньол" невнимательно отнесется к игрокам ЦСКА, это может сыграть злую шутку
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