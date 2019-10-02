Главный тренер "Эспаньола" Дэвид Гальего поделился ожиданиями от матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с ЦСКА. Встреча состоится 3 октября в Москве.
"Нам важно, чтобы качество нашей игры переросло в результат. Мы произвели на себя впечатление в первом матче с "Ференцварошем", где мы сыграли вничью. Хотелось бы дальше продолжать в этом духе и попробовать добиться завтра лучшего результата. Эта победа нужна и игрокам, и мне, и болельщикам в нынешней ситуации. Надеюсь, завтра все сложится и результат будет достигнут.
Ничья станет хорошим результатом? Можно оценивать по-разному. Если у тебя были моменты, а ты не реализовал ничего, то ничья — это ужасно. Если же выцепил ничью на зубах, то результат можно признать успешным. Но в любом случае мы будем играть только на победу.
Какие игры ЦСКА смотрели? Мы рассматриваем отдельные фрагменты и эпизоды, не все матчи. Любой успешный или провальный поединок дробится на эпизоды при изучении соперника", - цитирует Гальего Sport24.ru.
Дэвид Гальего: "Эспаньол" попробует добиться лучшего результата с ЦСКА. Будем играть на победу
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