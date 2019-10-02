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"Зенит" со счетом 3:1 обыграл "Бенфику"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" дома обыграл "Бенфику" со счетом 3:1.

Лига чемпионов

2 тур

Голы: Дзюба, 22, Рубен Диаш, 70 (аг), Азмун, 78, де Томас, 85.

"Зенит": Лунёв, Дуглас, Иванович, Ракицкий, Смольников (Осорио, 63), Барриос, Оздоев, Шатов (Караваев, 68), Дриусси, Дзюба, Азмун (Ерохин, 81).

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Габриэл, Рафа Силва, Тавареш, Жардел, Таарабт, Пицци (Винисиус 60), Фейса (Кайо, 60), Сеферович (де Томас, 80).

Предупреждения: Ракицкий, 44.

Лига чемпионов

2 тур

0:2

Голы: Депай, 11, Терье, 65

РБ Лейпциг: Гулачи, Конате (Мукиэле, 23), Орбан, Юпамекано (Нкунку, 66), Хальстенберг, Клостерман, Забитцер, Лаймер, Айдара (Форсберг, 58), Вернер, Поульсен

Лион: Лопеш, Марсело,Андерсен, Марсал, Дюбуа, Коне, Ауа, Тусар, Мендес, Терье (Траоре, 69), Депай

Предупреждения: Айдара, 43, Юпамекано, 54, Орбан, 55


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Теги: Зенит Бенфика
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