"Барселона" одержала волевую победу над "Интером"

В матче 2-го тура группового этапа "Барселона" одержала волевую победу над "Интером" со счетом 2:1.



Лига чемпионов



2 тур



Голы: Суарес, 59, 84 - Лаутаро, 3.



"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль, 52), Артур, Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле, 66).



"Интер": Ханданович, Асамоа, Шкриньяр, де Врей, Годин, Кандрева (Д'Амброзио, 71), Сенси (Политано, 79), Брозович, Барелла, Санчес (Гальярдини, 66), Лаутаро.



Предупреждения: Барелла, 6, Гризманн, 9, Пике, 22, Роберто, 52, Видаль, 76.