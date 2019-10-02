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"Барселона" одержала волевую победу над "Интером"

В матче 2-го тура группового этапа "Барселона" одержала волевую победу над "Интером" со счетом 2:1.

Лига чемпионов

2 тур

Голы: Суарес, 59, 84 - Лаутаро, 3.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль, 52), Артур, Месси, Суарес, Гризманн (Дембеле, 66).

"Интер": Ханданович, Асамоа, Шкриньяр, де Врей, Годин, Кандрева (Д'Амброзио, 71), Сенси (Политано, 79), Брозович, Барелла, Санчес (Гальярдини, 66), Лаутаро.

Предупреждения: Барелла, 6, Гризманн, 9, Пике, 22, Роберто, 52, Видаль, 76.


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Теги: Барселона Интер
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Ла Лига 2019/20
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