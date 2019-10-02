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Гол Промеса помог "Аяксу" разгромить "Валенсию"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" в гостях обыграл "Валенсию" со счетом 3:0.

Лига чемпионов

2 тур

Голы: Зиеш, 8, Промес, 34, Бек, 67

Валенсия: Силлессен, Гарай, Паулиста, Хауме, Васс, Торрес (Черышев, 76), Гуэдеш, Коклен (Корреа, 70), Парехо, Гомес, Родриго

Аякс: Онана, Блинд, Тальяфико, Велтман, Дест, Альварес, Мартинес, Бек, Зиеш, Промес, Тадич

Предупреждения: Велтман, 12, Тальяфико, 27, Хауме, 45+1, Мартинес, 60, Онана, 61, Ин, 72, Гарай, 76, Промес, 81, Блинд, 82


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Теги: Аякс Валенсия
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Эредивизи 2019/20
# Команда И О
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2 ПСВ Эйдховен 8 20
3 АЗ Алкмаар 8 19
4 Витесс 8 17
5 Утрехт 8 14
6 Фейеноорд 8 13
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18 Валвейк 8 1
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# Команда И О
1 Реал Мадрид 7 15
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7 Атлетик Б 7 12
8 Вильярреал 7 11
9 Валенсия 7 9
10 Вальядолид 7 9
11 Эйбар 7 8
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20 Леганес 7 2
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