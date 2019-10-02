Гол Промеса помог "Аяксу" разгромить "Валенсию"

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Аякс" в гостях обыграл "Валенсию" со счетом 3:0.



Лига чемпионов



2 тур



Голы: Зиеш, 8, Промес, 34, Бек, 67



Валенсия: Силлессен, Гарай, Паулиста, Хауме, Васс, Торрес (Черышев, 76), Гуэдеш, Коклен (Корреа, 70), Парехо, Гомес, Родриго



Аякс: Онана, Блинд, Тальяфико, Велтман, Дест, Альварес, Мартинес, Бек, Зиеш, Промес, Тадич



Предупреждения: Велтман, 12, Тальяфико, 27, Хауме, 45+1, Мартинес, 60, Онана, 61, Ин, 72, Гарай, 76, Промес, 81, Блинд, 82