Мохамед Салах: у "Ливерпуля" хватило опыта, чтобы исправить ситуацию в матче с "Зальцбургом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (4:3). Команда Юргена Клоппа вела со счетом 3:0, но позволила соперникам его сравнять — к 60-й минуте счет уже был 3:3. На 69-й минуте Салах оформил дубль, этот мяч в итоге и стал победным.

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