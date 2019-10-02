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Мохамед Салах: у "Ливерпуля" хватило опыта, чтобы исправить ситуацию в матче с "Зальцбургом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (4:3). Команда Юргена Клоппа вела со счетом 3:0, но позволила соперникам его сравнять — к 60-й минуте счет уже был 3:3. На 69-й минуте Салах оформил дубль, этот мяч в итоге и стал победным.
Фото: Getty Images
"Порой все идет не так, как ты планируешь. Но у нас хватило опыта, чтобы исправить ситуацию, пусть играли мы сегодня и не идеально.

Фирмино? У него был день рождения, и я очень старался, чтобы он тоже забил. Но Роберто ограничился двумя результативными передачами. Вместе с тем, сыграл он очень хорошо", — цитирует Салаха пресс-служба УЕФА.


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Теги: Салах Ливерпуль Лига чемпионов Зальцбург
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