По этому показателю Дзюба вышел на третье место в истории россиян в Лиге чемпионов. Теперь он уступает лишь Андрею Тихонову и Алану Дзагоеву, на счету которых по 8 мячей.
При этом Дзюба провел в Лиге чемпионов значительно меньше игр (15), чем Тихонов (29) или Дзагоев (37).
Артем Дзюба забил 7-й гол в Лиге чемпионов. Среди россиян больше только у Тихонова и Дзагоева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил "Бенфике" в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:1). Этот гол стал для форварда 7-м в карьере в турнире.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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