– Момент с голевой передачей без касания, как в Англии говорят. Это вы успели увидеть или вам крикнули? Это чутье?
– Золотые слова, золотые слова. Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе. Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: "Астав, астав". Я понял, что нужно пропускать. С "Рубином" я так же пропускал. Приятно, надеюсь, многие услышат, что это голевая передача. Англичане молодцы, законодатели футбола", – сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".
Интервью Дзюбы после "Бенфики": поцеловал мысли корреспондента, услышал "Астав" от Азмуна
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1) неординарно ответил на вопрос журналиста.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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