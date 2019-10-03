Защитник и капитан "Бенфики" Жардел прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" (1:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы очень хорошо начали матч и контролировали игру. Даже после пропущенного мяча мы продолжали искать моменты для гола. Во втором тайме "Бенфика" допустила еще две ошибки… Это была не столько их заслуга, сколько наши ошибки", — цитирует Жардела "РБ-Спорт", ссылаясь на Eleven Sports.
Капитан "Бенфики" Жардел: наше поражение — не столько заслуга "Зенита", сколько наши ошибки
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