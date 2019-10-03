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Юрген Клопп: "Ливерпуль" открыл дверь, и "Зальцбург" ворвался в нее на полном ходу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (4:3). Английский клуб по ходу матча позволил отыграться сопернику с 0:3.
Фото: официальный сайт ФК "Ливерпуль"
"Первые тридцать минут были очень удачными для нас. Это был один из наших лучших. "Зальцбург" не был обеспокоен началом матча, есть команды, которым, возможно, не под силу найти в себе силы после трех пропущенных мячей, но не "Зальцбургу". Мы открыли для них дверь и они ворвались в нее на полном ходу. Это был важный урок для нас. Но теперь у нас три очка в группе, игра продолжается, готовимся к следующему матчу" — цитирует Клоппа официальный сайт клуба.


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Теги: Клопп Ливерпуль Зальцбург Лига чемпионов
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