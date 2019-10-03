Юрген Клопп: "Ливерпуль" открыл дверь, и "Зальцбург" ворвался в нее на полном ходу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом" (4:3). Английский клуб по ходу матча позволил отыграться сопернику с 0:3.

Фото: официальный сайт ФК "Ливерпуль"