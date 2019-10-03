Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над "Зальцбургом" (4:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Очевидно, нам есть что улучшить в своей игре. Нужно отдать должное "Зальцбургу", это хорошая команда. Они показали классный футбол, много прессинговали и не сдавались. Мы просто хотим добиться большего, забивать больше мячей. Мы хотим добиться победы, сегодня нам это удалось", — цитирует ван Дейка 101 Great Goals.
Вирджил ван Дейк: очевидно, "Ливерпулю" есть что улучшить в своей игре
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