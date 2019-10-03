Дзюба во вчерашнем матче с "Бенфикой" (3:1) отметился забитым голом и получил оценку 8.9 по десятибалльной шкале.
Полностью символическая сборная от WhoScored выглядит следующим образом:
Пятов ("Шахтер") — Лоди ("Атлетико"), Куэста ("Генк"), Милунович ("Црвена Звезда"), Куадрадо ("Ювентус") — Гнабри ("Бавария"), Партей ("Атлетико"), Марин ("Црвена Звезда"), Месси ("Барселона") — Левандовски ("Бавария"), Дзюба ("Зенит").
Артем Дзюба попал в сборную недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в символическую сборную 2-го тура Лиги чемпионов по версии статистического портала WhoScored.
Фото: WhoScored.com
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