Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал предложение увеличить количество матчей в Лиге чемпионов.
"Будучи тренером, я ощущаю нагрузку матчей больше, чем когда был профессиональным футболистом. Тренеры пытаются сохранить свою команду свежей, и это является настоящим вызовом для нас, учитывая количество турниров.
Если вы спросите меня, можем ли мы провести больше матчей в еврокубках, я отвечу, что их вряд ли можно вписать в наш плотных график. Мне было бы трудно поддерживать уровень качества и свежести футболистов.
Возникнет много дискуссий, как это будет работать на практике. Думаю, сейчас всё более-менее нормально. Мне нравится нынешний формат", — приводит слова 41-летнего специалиста Sky Sports.
"Чемпионат"
Лэмпарду не нравится идея увеличения количества матчей в Лиге чемпионов
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