Лэмпарду не нравится идея увеличения количества матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал предложение увеличить количество матчей в Лиге чемпионов."Будучи тренером, я ощущаю нагрузку матчей больше, чем когда был профессиональным футболистом. Тренеры пытаются сохранить свою команду свежей, и это является настоящим вызовом для нас, учитывая количество турниров.Если вы спросите меня, можем ли мы провести больше матчей в еврокубках, я отвечу, что их вряд ли можно вписать в наш плотных график. Мне было бы трудно поддерживать уровень качества и свежести футболистов.Возникнет много дискуссий, как это будет работать на практике. Думаю, сейчас всё более-менее нормально. Мне нравится нынешний формат", — приводит слова 41-летнего специалиста Sky Sports.