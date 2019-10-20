Источник: Зидана уволят, если "Реал" проиграет "Галатасараю" в ЛЧ

Руководство мадридского "Реала" с большой долей вероятности уволит Зинедина Зидана с поста главного тренера команды, если сливочные в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов проиграют "Галатсараю". Об этом сообщает El Mundo.Боссы "Королевского клуба" обеспокоены не столько результатами, сколько игрой команды в текущем сезоне. Уже сейчас, по данным источника, в "Реале" рассматривают в качестве замены французскому специалисту Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.В 2 стартовых турах Лиги чемпионов команда Зидана набрала лишь 1 очко и занимает последнее, 4-е место в группе А. В субботу "Реал" потерпел первое поражение в чемпионате Испании, уступив "Мальорке" со счетом 0:1, и теперь занимает 2-е место, отставая на 1 очко от лидирующей "Барселоны".Матч "Галатасарай" — "Реал" состоится во вторник, 22 октября, на стадионе "Тюрк Телеком — Али Сами Йен" в Стамбуле. Начало — в 22:00 мск.