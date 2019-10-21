Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников сделал прогноз на матч своего бывшего клуба против "Ювентуса" в Лиге чемпионов.
"Я дважды играл против Роналду — на групповом этапе Евро-2004 и в том же году в квалификации ЧМ-2006, когда мы уступили со счетом 1:7. Тогда он был еще совсем молод, многие португальские футболисты превосходили его в классе, но потенциал уже отлично просматривался. Раньше Криштиану чаще действовал на фланге, потом переквалифицировался в форварда.
Единственный его минус — не любит обороняться. Наверное, этим можно воспользоваться и начинать атаки в той зоне, где находится португалец. В отличие от Месси, которому больше было дано от бога, Роналду сам себя сделал, достиг всего благодаря работоспособности и совершенствованию своего мастерства.
Надеюсь, "Локомотив" сумеет сдержать Криштиану и преподнесет сюрприз. В матче с "Байером" такой сюрприз уже случился. Будем верить, что в Турине команда сыграет вничью", — цитирует Сенникова сайт УЕФА.
Матч "Ювентус" — "Локомотив" состоится 22 октября в Турине. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.
Сенников: надеюсь, "Локомотив" сумеет сдержать Криштиану и преподнесет сюрприз
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»