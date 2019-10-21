Около 1500 болельщиков "Зенита" отправятся в Лейпциг, чтобы поддержать петербургскую команду в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против местного клуба "РБ Лейпциг".
"В Лейпциге ожидается около 1500 болельщиков "Зенита" на матче Лиги чемпионов", - цитирует пресс-службу сине-бело-голубых Sport24.ru.
Матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" состоится 23 октября и начнется в 19:55 по московскому времени.
"Зенит" в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
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