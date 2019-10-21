Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящую игру Лиги чемпионов против "Локомотива", которая состоится 22 октября в Турине.
"Наша команда стала лучше. Сейчас мы чувствуем себя более расслабленно. Нам еще есть куда расти, но мы довольно текущим прогрессом.
Каждый сезон для "Ювентуса" — это вызов. Нам всегда нужно ставить большие цели, и мы постараемся завоевать все возможные трофеи. Это сложная, но выполнимая задача, если двигаться шаг за шагом.
Индивидуальные задачи отходят на второй план, важны командные цели. Мы должны побеждать как команда, тогда придут и индивидуальные результаты.
Завтрашняя игра важна. Нам нужно постараться победить и выйти в следующий раунд. В этом сезоне мы играем в более атакующей манере. У нас новая система, которая мне нравится. Я счастлив, как и команда.
Что касается рекорда 700 голов за карьеру, то это уже в прошлом. Хорошее достижение, но мой приоритет — победы "Ювентуса". Победы делают меня, мою семью и моих фанатов счастливыми.
Возраст — лишь цифра. Своими выступлениями я показываю, что возраст ни на что не влияет", - цитирует Роналду клубная пресс-служба.
Sport24.ru
Роналду: мне нравится новый, более атакующий стиль игры "Ювентуса"
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