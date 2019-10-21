"Зенит", "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА. Думаю, до конца сезона эти команды будут биться за первое место. Я не назвал "Спартак"? У них много проблем. Но я ничего не могу сказать о "Спартаке", потому что мало смотрел матчи с его участием.
С любой командой из верхней части таблицы приходится непросто. Я бы выделил "Ростов". Удивлен тем, как они поменяли стиль и стали лучше. Если в прошлом сезоне они больше внимания уделяли обороне, то сейчас стараются чаще атаковать. «Ростов» обыгрывает лидеров, причем на их поле. В общем, у них классная команда", — цитирует Хеведеса "Российская газета".
Хеведес назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за золото РПЛ
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес ответил на вопрос о том, кто является главным конкурентом железнодорожников в борьбе за золотые медали российской Премьер-лиги.
Фото: "Матч ТВ"
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