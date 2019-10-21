Хеведес назвал главных конкурентов "Локомотива" в борьбе за золото РПЛ

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес ответил на вопрос о том, кто является главным конкурентом железнодорожников в борьбе за золотые медали российской Премьер-лиги.



Фото: "Матч ТВ"